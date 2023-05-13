وزير الصحة: الاستخدام العشوائى لمضادات الميكروبات يهدد أرواح ملايين البشر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الخطة التنفيذية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات بوزارة الصحة، بحضور الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وممثل الصحة العالمية بمصر، وعدد من قيادات وزارة الصحة، ووكلاء الوزراء ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى الأطباء المعنيين بالشأن الوقائى والعلاجى.

وفى كلمته، حذر الوزير من تهديد حقيقى لأرواح ملايين البشر فى جميع دول العالم، حال عدم التصدى للاستخدام العشوائى وبدون استشارة الأطباء، لمضادات الميكروبات وخاصة المضادات الحيوية، والذى قد يتسبب فى ظهور سلالات جديدة من الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات المتاحة، مما يعيد العالم إلى زمن ما قبل ظهور مضادات الميكروبات، حين كانت الإصابة بالعدوى تهدد حياة الإنسان.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الوزارة أطلقت الخطة التنفيذية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، حرصا على سلامة وأمان المواطنين، وسيتم تكثيف الجهود والتنسيق بين كافة القطاعات والإدارات المعنية بالوزارة، لتحقيق المستهدف، والحد من الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات، وذلك بالتنسيق مع وزارات التعليم العالى، والزراعة والبيئة، تطبيقا لـ"الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة" والتى ترسم خارطة طريق وطنية لتوحيد الجهود نحو تحسين صحة الإنسان والحيوان مع سلامة النبات والبيئة.

وقال وزير الصحة والسكان، فى كلمته، إن البرنامج الوطنى لمقاومة مضادات الميكروبات، يسعى إلى تشجيع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وتعزيز جهود مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، والارتقاء بمستوى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، من خلال التعاون بين المواطنين ومقدمى خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف الوزير أن البرنامج الوطنى لحماية المواطنين من الاستخدام العشوائى لمضادات الميكروبات، سيركز على التثقيف ورفع مستوى معرفة المواطنين ومقدمى الخدمات الطبية، بالاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، إلى جانب تعزيز مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات لرصد انتشارها فى المجتمع ومرافق الرعاية الصحية، لتحديد اتجاهات مقاومة مضادات الميكروبات، والاستراتيجيات الفعالة لمكافحتها.

ومن جانبه، عبر الدكتور أحمد المنظرى مدير إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن امتنانه بتوقيع مصر على بيان مسقط الوزارى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، خلال انعقاد المؤتمر الوزارى رفيع المستوى الثالث، بشأن مقاومة مضادات الميكروبات فى عمان، ما يعكس التزام مصر، بتحديث خطة العمل الوطنية، وتحسين الاستخدام البشرى لمضادات الميكروبات بصورة ملائمة، والحد من استعمالها فى الحيوانات وفى الزراعة، مؤكدا دعم المنظمة فيما يتعلق بهذا البرنامج أو فى تنفيذ خطة العمل الوطنية المنقحة الأوسع نطاقا، وذلك حتى يتمكن الجميع من تحقيق الرؤية الإقليمية للمنظمة، ألا وهى "الصحة للجميع وبالجميع".

وفى كلمتها، قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر: "لا بد من التعاون لتقليل مقاومة مضادات الميكروبات إلى أدنى حد ممكن، وهنا يلعب العاملون الصحيون أدوارا مهمة فى ضمان الاستخدام المسؤول لمضادات الميكروبات لعلاج الأمراض المعدية السائدة، وكذلك الأفراد والأسر والمجتمع المدنى، كمسؤولية مشتركة من أجل الأمن الصحى".

وأكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائى، أن أهداف الخطة التنفيذية لاستراتيجية مقاومة الميكروبات، تشمل تحسين ممارسات منع ومكافحة العدوى، وتعزيز قدرات معامل الميكروبيولوجى لضمان سرعة وكفاءة التشخيص المعملى، والاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، وذلك لحوكمة استخدام المضادات الحيوية بشكل آمن وفعال.

واستكمل أن الأهداف تتمثل أيضا فى تحسين الوعى بأهمية استخدام المضادات الحيوية بشكل مسؤول وتحفيز الأطباء والممرضين والصيادلة على استخدامها بشكل صحيح، مشيرا إلى أهمية وضع الاستراتيجيات والخطط الداعمة لنشر الوعى البيئى والمجتمعى بمخاطر الإفراط فى تناول المضادات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على استخدام المضادات الحيوية فى المستشفيات والعيادات، كما تشمل الخطة تعزيز الأبحاث العلمية وتطوير الابتكارات التكنولوجية لتطوير علاجيات جديدة للأمراض المقاومة للمضادات الحيوية.

جدير بالذكر أن التقديرات العالمية تشير إلى أن الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات تتسبب بشكل مباشر فى وفاة 1.3 مليون شخص حول العالم كل عام، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية "WHO"، فإن مقاومة مضادات الميكروبات يمكن أن تسبب ملايين الوفيات بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ أى إجراءات لمواجهتها.