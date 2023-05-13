محافظة الجيزة تضبط 7 أطنان دواجن ولحوم فاسدة فى 6 مناطق (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية؛ للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على السلامة العامة.





واطلع راشد على نتائج الحملات التى نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين خلال الأسبوع الأول من شهر مايو والتى أسفرت عن ضبط 7 أطنان دواجن وهياكل دواجن و لحوم ومصنعاتها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأوضح أحمد راشد، أن الحملات تمكنت من ضبط 5 أطنان هياكل دواجن ومصنعات لحوم فاسدة خلال حملات تمشيطية بالعجوزة والوراق وكرداسة وتحرير 6 محاضر حيال المخالفين.

كما تم ضبط طن ونصف لحوم مجمدة ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بجنوب الجيزة وضبط حوالى 670 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم والطالبية وأكتوبر وتحرير 7 محاضر حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة، ضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.