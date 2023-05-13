واطلع راشد على نتائج الحملات التى نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين خلال الأسبوع الأول من شهر مايو والتى أسفرت عن ضبط 7 أطنان دواجن وهياكل دواجن و لحوم ومصنعاتها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
وأوضح أحمد راشد، أن الحملات تمكنت من ضبط 5 أطنان هياكل دواجن ومصنعات لحوم فاسدة خلال حملات تمشيطية بالعجوزة والوراق وكرداسة وتحرير 6 محاضر حيال المخالفين.
كما تم ضبط طن ونصف لحوم مجمدة ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بجنوب الجيزة وضبط حوالى 670 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم والطالبية وأكتوبر وتحرير 7 محاضر حيال المخالفين.
وشدد محافظ الجيزة، ضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة الجيزة تضبط 7 أطنان دواجن ولحوم فاسدة فى 6 مناطق (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.