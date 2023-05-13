بدء تسجيل تحويل الطلاب الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت أمانة مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية، فتح باب التقديم للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبون فى استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، بدءًا من صباح اليوم السبت 13 مايو الجارى، على أن يكون التقديم مباشرة من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية.





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