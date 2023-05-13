رئيس هيئة الدواء يزور زيمبابوى لدعم نفاذ وإتاحة المستحضرات الطبية المصرية

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد الهيئة فى زيارة رسمية لدولة زيمبابوى؛ وخلال الزيارة عقد عدد من اللقاءات المهمة بهدف دعم نفاذ وإتاحة المستحضرات الطبية المصرية لدولة زيمبابوى.





واستهل رئيس الهيئة اللقاءات بزيارة وزارة الصحة بزيمبابوى، حيث التقى الدكتور تامر عصام كل من الدكتور قنسطنطين شيونجا، نائب رئيس الجمهورية ووزير صحة زيمبابوى، والدكتور جون منجويرو، نائب وزير الصحة، والدكتور جاسبر شيميدزا، السكرتير الدائم لوزارة الصحة، والدكتور ميشيك تشيوارى، رئيس مجلس إدارة هيئة مراقبة الأدوية الزيمبابوية، ورافق الوفد المصرى سلوى موافى، السفيرة المصرية بزيمبابوى، والمهندس إبراهيم الرمل، رئيس مجلس إدارة شركة إنترافارما الزيمبابوية، وتم مناقشة سبل التعاون فى المجال الدوائى، وكيفية تبادل الخبرات بين البلدين.

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس جمهورية زيمبابوى بالتطور الملحوظ الذى تشهده علاقات بلاده بمصر فى مجال المستحضرات الطبية، وثقته أن هذا التعاون البناء سوف ينعكس على توافر مستحضرات دوائية بجودة عالمية وتكلفة مناسبة ببلاده، وأنه خطوة أساسية لاستفادة بلاده بمحققات التجربة المصرية الناجحة فيما يخص تعميق توطين صناعة الدواء، وأشار إلى تطلعه لنقل الخبرة والتكنولوجيا المصرية فى هذا المجال إلى دولة زيمبابوى.

كما قام رئيس هيئة الدواء المصرية بزيارة هيئة مراقبة الأدوية بزيمبابوى، ومناقشة أوجه الدعم الفنى وتبادل الخبرات بين الهيئتين بما يسهم نحو دعم إتاحة الأدوية بجودة وفعالية ومأمونية بالسوق الزيمبابوى، كما تم اصطحاب رئيس هيئة الدواء المصرية فى جولة تفقدية للمعامل المختلفة بهيئة مراقبة الأدوية بزيمبابوى.

والتقى رئيس الهيئة، الدكتور ماتولى نكوبى، وزير المالية والتطوير الاقتصادى بدولة زيمبابوى، والذى أعرب عن تقديره للزيارة وسعادته البالغة من سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستكمال أوجه التعاون التى تم مناقشتها خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية مارس الماضى، وأكد على أهمية التعاون المشترك بين البلدين خاصة فى القطاع الدوائى، وأن هذه الزيارة ما هى إلا بداية لسلسلة من نشاطات التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين البلدين بداية بقطاع الدواء.

وعلى هامش الزيارة وفى ضوء التعاون الثلاثى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية زمبابوى وكذلك دولة الإمارات العربية الشقيقة؛ قام رئيس هيئة الدواء بزيارة الدكتور جاسم القسمى، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بزيمبابوى؛ حيث أثنى رئيس الهيئة على جهود التعاون المشترك بين البلدين فى المجال الصحى بشكل عام وقطاع المستحضرات الطبية بشكل خاص، ومساهمة الجانب الإماراتى فى دعم نفاذ الأدوية المصرية لزيمبابوى من خلال شركة إنترافارما.

جاء ذلك فى إطار التكليفات الرئاسية بأولوية دعم سياسات التصدير، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع العمق الأفريقى، وتيسير إجراءات دخول المستحضرات الطبية المصرية للسوق الإفريقية.