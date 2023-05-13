تصريحات البابا تواضروس من السفارة المصرية فى روما (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - زار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق لقداسته، مساء أمس الجمعة، مقر السفارة المصرية فى روما، فى مستهل زيارته الرعوية لإيطاليا، عقب انتهاء زيارته للفاتيكان.





وخلال الزيارة ألقى قداسة البابا تواضروس كلمة نلخصها فى الإنفوجراف التالى:- وأقيم حفل عشاء على شرف قداسة البابا حضره عدد من المسؤولين الإيطاليين، من بينهم السفير فرانشيسكو ماريا تالو، المستشار الدبلوماسى لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالى، والسفير باسكوالى فيرارا، المدير العام للإدارة العامة للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولى، وأندريا بنزو، المبعوث الخاص لحماية الحريات الدينية والحوار بين الأديان، ومن السفارة المصرية حضر محمود طلعت سفير مصر لدى الفاتيكان، والوزير مفوض ناجى غابة نائب السفير.

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