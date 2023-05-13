أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة"بالتعاون مع السفارة الإسبانية بالبلاد، دورة تدريبية فى مجال "مكافحة العنف ضد المرأة " نظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) لـ146 طالبة من كلية الشرطة.





يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين كل العاملين بها، والترحيب الدائم بالتعاون المثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الاتحاد الأوروبى فى هذا المجال.

وتضمن برنامج تلك الدورة العديد من المحاور من أبرزها "الإطار القانونى للتصدى لجرائم العنف ضد المرأة - سؤال الضحايا والشهود فى قضايا العنف ضد النساء والفتيات - دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية فى التصدى لجرائم العنف ضد المرأة - التنسيق بين المؤسسات الوطنية للتصدى لتلك الظاهرة والآليات الوطنية لدعم ورعاية المرأة - الإطار القانونى الدولى لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات وتهريب المهاجرين".

ويعكس تنظيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية، واستمراراً لجهودها فى هذا المجال والتى ترتكز على العديد من المحاور، يأتى من أهمها إنشاء الكيانات الأمنية المتخصصة وتنظيم العديد من الدورات فى هذا المجال بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية والأممية المختلفة.