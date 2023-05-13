سفير مصر لدى جنوب السودان يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، السفير "دينج داو دينج" القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة جنوب السودان، وذلك فى إطار متابعة زيارة وزير الخارجية "سامح شكرى" إلى جنوب السودان يوم 9 مايو 2023.





وأعرب القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولى الجنوب سودانى السفير "دينج داو" عن الشكر والتقدير على الزيارة الهامة التى قام بها وزير الخارجية "سامح شكرى" إلى جنوب السودان يوم 9 مايو 2023. كما ثمن الرسالة التى نقلها وزير الخارجية المصرى من رئيس جمهورية مصر العربية "عبد الفتاح السيسى" إلى رئيس جمهورية جنوب السودان "سالفا كير ميارديت" حول تطورات الأوضاع فى جمهورية السودان وكذا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات. من جانبه، أكد السفير "معتز مصطفى عبد القادر" على قوة ومتانة العلاقات التى تربط قيادتى وشعبى البلدين، واعتزام جمهورية مصر العربية مواصلة دعمها وجهودها لتقديم المساعدة لدولة جنوب السودان فى مختلف القطاعات والمجالات، وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأزمة السودانية وانعكاساتها على الدولتين باعتبارهما دولتى جوار مباشر للسودان.

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