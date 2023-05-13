القوى العاملة: حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، حملة تفتيشية بشأن العمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل على مشروع إنشاء مستشفى المنشاة العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وتسجيلها وحصرها لتوسيع قاعدة بياناتها وزيادة عدد المستفيدين الحقيقيين، والتواجد فى مواقع عملها وضمان استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وجميع مستحقاتها.





جاء ذلك فى التقرير الذى تلقته الوزارة من الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج والذى أفاد فيه أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية على مشروع إنشاء مستشفى المنشاة العام وهو أحد المشروعات التابعة لوزارة الصحة.

وقامت اللجنة بحصر 40 عاملا غير منتظم يعملون بالمشروع وتم استيفاء بياناتهم لضمهم لقاعدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية حتى يتمكنوا من الاستفادة من أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية الواردة بلائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، وشارك فى الحملة خلف عبدالرحيم مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وممدوح خلف مدير مكتب تفتيش عمل المنشاة، وعواطف صدقى مفتش السلامة والصحة المهنية.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة بضرورة سداد مستحقات العمالة غير المنتظمة والحصول على مخالصة من المديرية حتى تتمكن الشركة من الحصول على مستحقاتها من جهة الإسناد وفقا للضوابط الواردة بلائحة العمالة غير المنتظمة ووفقا وللكتاب الدورى الأخير الصادر من رئاسة مجلس الوزراء برقم 3 - 10433 بتاريخ 6 أبريل 2023 والذى ألزم جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وكافة الجهات والهيئات بالالتزام بقرار وزير القوى العاملة 162 لسنة 2019 والالتزام بسداد المستحقات لصالح صندوق العمالة غير المنتظمة، كما تم التنبيه على ضرورة استيفاء كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العمال.