أكاديمية الشرطة تستضيف دورة للتدريب فى مجال القياس الحيوية

جدة - نرمين السيد - استضافت أكاديمية الشرطة على مدار 5 أيام خلال الفترة من 8 - 12 مايو 2023، الدورة التدريبية التى ينظمها (آلية الاتحاد الإفريقى للتعاون الشرطى "أفريبول") والشرطة الفيدرالية الألمانية لتدريب المدربين فى مجال (القياسات الحيوية والتعرف على الوجوه)، حيث تم تنظيم دورة تدريبية رفيعة المستوى تجمع المتخصصين فى مجال الأدلة الجنائية من أجهزة الشرطة الإفريقية على الأراضى المصرية، نظراً لما تتمتع به وزارة الداخلية من كفاءات متميزة فى هذا المجال.





وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على تعزيز أوجه التعاون الدولى الأمنى فى كافة المجالات والتى يأتى على رأسها المجال التدريبى. شارك فى هذه الفعالية التدريبية المهمة، ممثلى إدارات الأدلة الجنائية بأربعة عشر دولة إفريقية، من بينها مصر ومدربين من الجانب المصرى والألمانى ومسؤولى "الأفريبول" بهدف نقل الخبرات الأمنية الدولية وتكوين كوادر تدريبية متميزة من الدول الإفريقية وتعزيز تطبيق آليات "القياسات الحيوية والتعرف على الوجوه" فى المجالات الأمنية المختلفة. وأشاد المشاركون من المتدربين والخبراء الألمان بالإمكانات المتطورة والتقنيات الحديثة بمعامل فحص الأدلة الجنائية خلال الزيارة الميدانية لمقر الإدارة العامة؛ لتحقيق الأدلة الجنائية، وكذا معامل التدريب العملى على فحص الأدلة الجنائية بأكاديمية الشرطة. يأتى ذلك فى ضوء تعزيز أوجه التعاون الأمنى الدولى بين وزارة الداخلية المصرية والأجهزة الأمنية بمختلف الدول.

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