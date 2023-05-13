قائمة «CNN».. القاهرة ضمن أفضل المقاصد السياحية حول العالم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، قائمة أفضل المقاصد السياحية حول العالم والتى ينبغى زيارتها فى عام 2023، تحت عنوان "أين تسافر فى عام 2023، أفضل الوجهات للزيارة".





ووضعت الشبكة، القاهرة ضمن هذه القائمة، موضحة أنه مع اقتراب موسم ذروة الإجازات وبعد تخلص العالم من القيود الأخيرة للوباء، يبدو أن الرغبة فى السفر أكبر من أى وقت مضى.

وأشارت الشبكة إلى أن السياحة الدولية وصلت إلى 80% من مستويات ما قبل الجائحة فى الربع الأول من عام 2023، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وسافر ما يقدر بنحو 235 مليون سائح دوليًا فى يناير وفبراير ومارس.

وأكدت الشبكة، أن هذا العام من الممكن أن يشاهد السائحون المتحف المصرى الكبير حيث من المتوقع أن يفتتح فى 2023، موضحة أن المتحف المصرى الكبير سيكون أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة، بتكلفة حوالى 1 مليار دولار ويضم مجموعة الملك توت عنخ آمون بأكملها.

ونصحت الشبكة السائحين الذين يزرون القاهرة قبل افتتاح المتحف، بزيارة المتحف المصرى فى ميدان التحرير، وقالت إن السائحين يمكنهم أن يزوروا أهرامات الجيزة باعتبارها نقطة جذب أساسية فى المدينة، ولكن يمكنهم أيضا رؤية المزيد، حيث نصحت بزيارة القاهرة الإسلامية، قائلة إنها تحتوى على واحدة من أكبر مجموعات العمارة الإسلامية التاريخية فى العالم، مضيفة: "أثناء وجودك هناك، قم بزيارة جامع الأزهر الذى يعود تاريخه إلى عام 970."

وقالت: القاهرة تتمتع أيضًا بتقاليد مسيحية غنية، فالقاهرة القبطية، جزء من القاهرة القديمة، ويوجد العديد من المواقع المسيحية التى سبقت وصول الإسلام، و"إذا كنت بحاجة إلى فترة راحة من زحام القاهرة، فإن حديقة الأزهر تتمتع بمساحة واسعة من المساحات الخضراء وتصميم مستوحى من الحدائق الإسلامية التاريخية، وحى الزمالك الراقى الذى يقع على جزيرة فى نهر النيل، حيث المطاعم ومتاجر التحف والفنادق الفخمة. "