التعليم العالي: بدء تسجيل تحويل الطلاب الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 مايو 2023 04:26 مساءً - توضح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم فتح باب التقديم للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبون في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، بدءًا من صباح اليوم السبت الموافق ١٣ مايو الجاري، على أن يكون التقديم مباشرة من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية.

وكان المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعد انفوجراف (س و ج) للإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، تيسيرًا على الطلاب.

ويمكن الاطلاع على الانفوجراف من خلال الرابط التالي:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=788913412591495&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz