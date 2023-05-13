محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمستشفي شفا بورسعيد للأورام التابعة لجمعية أصدقاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 مايو 2023 04:26 مساءً - تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سير العمل بمستشفي شفا بورسعيد للأورام التابعة لجمعية أصدقاء مرضي الأورام بورسعيد بمنطقة خالد بن الوليد، وذلك خلال جولة تفقدية، رافقه خلالها مسئولي جمعية أصدقاء مرضي الأورام ببورسعيد الاستاذ علي فودة والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى مستشفي شفا بورسعيد للأورام، والذي يأتي بالتزامن مع التطورات الغير مسبوقة على أرض بورسعيد في مجال الرعاية الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، حيث تتكون مستشفى شفا بورسعيد للأورام التابعة لجمعية أصدقاء مرضى الأورام ببورسعيد من خمسة أدوار بالأرضي، وتشمل المستشفى على الإستقبال والأشعة المقطعية والمسح الذري ، كما تحتوي على المعمل( كامل ) واشعة الأكس راي ومامو جرام وسونار وثلاث غرف عيادات والصيدلية وإدارة المستشفى اويحتوي على عناية مركزة وبها ٩ سراير وماكينة غسيل كلوي وغرفة عناية حرجة وبها ٩ سراير و ماكينة غسيل كلوي وغرفة عمليات وحدة قسطرة الشرايين وبجوارها جناحين للأفاقة والتحضير والعناية وبها ٦ سراير وغرفة العزل ، و ٢ غرفة عمليات كبرى وغرفة عمليات جراحة المناظير وبه أيضا عنبر ويحتوي على عدد ٧ سراير عناية وتحضير وإفاقه ، ١٢ غرفة إقامة تصلح أن تتحول إلى عناية مركزة في الأوقات الحرجة.. وأعلى المستشفى يتواجد طلمبات الحريق و ٨ خزانات مياه وغرفة الاسانسير.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المستشفى الجديد سوف تسهم في توفير كافة الرعاية الطبية والصحية لمرضى الاورام داخل المحافظة و توفر عنهم عناء السفر للمحافظات الأخرى، مشيرا أن المستشفى تم تصميمها على أعلى مستوى بما يليق بالتقدم الطبي الذي تشهده محافظة بورسعيد.