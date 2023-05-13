وزيرة التضامن تعلن الانتهاء من صرف تعويضات أسر ضحايا حادث «الخارجة - أسيوط»

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، انتهاء مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد من صرف التعويضات المقررة لأسر ضحايا حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط» الذى أسفر عن وفاة 18 راكبا، وإصابة 29 آخرين.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، وفقا لبيان صحفى، أنه تم صرف التعويضات المقررة وقدرها 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفى، أما المصابون فتم الصرف طبقاً لمدة البقاء فى المستشفى، ولنسبة العجز حال حدوث عجز.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر.

وكانت المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى بالوادى الجديد قد قامت بصرف مساعدة عاجلة لأسرة كل متوفى قدرها 10 آلاف جنيه بعد وقوع الحادث مباشرة.

والجدير بالذكر، أن الحادث قد وقع يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 حينما اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة نقل على طريق الخارجة-أسيوط، وقد أفادت نتائج التحرى أن جميع الضحايا من محافظة الوادى الجديد باستثناء طبيب بيطرى شاب من محافظة القاهرة، كما أن أكثر الضحايا من الرجال بإجمالى 13 رجلا وسيدتين وثلاثة أطفال.