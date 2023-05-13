عاجل- السيسى يوجه بإعداد حزمة من الحوافز والتسهيلات فى المناطق اللوجيستية

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة، التى تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية، الجارى تطويرها لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمى وطاقات استيعابية ضخمة، ومزودة بمناطق لوجستية متنوعة، وبحيث يتكامل ذلك مع شبكة النقل الحديثة، مِنْ طرق ومحاور وسكك حديدية، على النحو الذى يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطنى.

وفى هذا الإطار، جرى عرض الجهود الجارية لتطوير منظومة الشحن والنقل البحرى والبرى، وتجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، وعملية تطوير حلول متكاملة لنقل وتداول الحاويات والبضائع عبر مصر، ومشروع إنشاء خط سكك حديدية بين العريش وطابا، لإنشاء محور لوجستى جديد، يحقق طفرة فى عملية نقل البضائع والتجارة من خلال الربط بين البحر المتوسط وخليج العقبة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيس وجه الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، فى عدد من المناطق الصناعية واللوجستية فى مصر، لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بهدف إعطاء دَفعة قوية لهذه القطاعات وزيادة مزاياها التنافسية، وتعظيم الاستفادة مما تم تشييده من بنية أساسية متطورة فى هذا الصدد، وبما يسهم فى زيادة حصة مصر فى السوق العالمية للتجارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية.

كما أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنَّ الرئيس اطلع كذلك على الموقف التنفيذى لعملية تطوير وإعادة تأهيل خطىّ مترو الأنفاق، الأول بطول 44 كم، والثانى بطول 22 كم، بالإضافة إلى العمل الجارى لإنشاء الخط الرابع للمترو بطول 42 كم، حيث وجه السيد الرئيس فى هذا الصدد بإيلاء الأهمية لتحسين مستوى الخدمة وصون هذا المرفق القومى الهام، ومواصلة العمل على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى لمكونات المترو، فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتعزيز الصناعة الوطنية.