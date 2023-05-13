الصحة: تفعيل بروتوكول متابعة الدرن فى 116 مركزا بـ 7 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تركيب 9 محطات معالجة مياه، وتوزيع 132 ماكينة غسيل كلوى على المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية خلال الربع الأول من العام الجارى، وذلك بهدف تحسين وتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قامت بتوزيع 104 ماكينات غسيل كلوى، على 6 مستشفيات عامة جديدة تمهيدا لافتتاحهم، كما تم إضافة 28 ماكينة غسيل كلوى بوحدات الغسيل الكلوى بمستشفيات محافظتى الشرقية، والمنوفية للتوسع ورفع الكفاءة التشغيلية، حيث تم إضافة 6 ماكينات بمستشفى شبرا النخلة، و10 ماكينات بقسم الكلى بمستشفى الحسينية المركزى بمحافظة الشرقية، بجانب إضافة 12 ماكينة بقسم الغسيل الكلوى بمستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفية.

وأشار «عبدالغفار» إلى إحلال وتجديد 80 ماكينة غسيل كلوى بأقسام الغسيل الكلوى، بمستشفيات محافظات الدقهلية، والبحر الأحمر، والجيزة، وأسيوط، وذلك فى إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد الماكينات القديمة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد النادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى إلى استحداث خدمة الغسيل البريتونى بمحافظتى الدقهلية، والشرقية، تمهيدا لتقديمها بباقى المحافظات، كما تم إدخال خدمة العلاج الطبيعى لمرضى الغسيل الكلوى بالوحدات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى تفعيل بروتوكول متابعة الدرن بين مرضى الغسيل الكلوى فى 116 مركزا للغسيل الكلوى بالوحدات داخل المحافظات، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بمحافظات أسيوط، والشرقية، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقاهرة، وكفر الشيخ.

وقال «النادى» إنه تم تركيب محطات معالجة مياه بـ7 مستشفيات بمختلف المحافظات، وهى جهينة المركزة بمحافظة سوهاج، ومجمع طبى السويس، وطوخ، والعبور بمحافظة القليوبية، وبنى عبيد التخصصى بمحافظة الدقهلية، والشيخ زايد المركزى بمحافظة الجيزة، والتأمين الصحى بالسويس، وأبوصوير الجديدة، بمحافظة الإسماعيلية.

ونوه «النادى» إلى تركيب محطتى معالجة مياه فى مستشفيى إطسا المركزى بمحافظة الفيوم، ومنية النصر المركزى بمحافظة الدقهلية، وذلك ضمن خطة الوزارة للإحلال والتجديد.

وذكر «النادى»، أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبى للصيادلة مسئولى مستلزمات الغسيل الكلوى، ومشرفات التمريض بوحدات الكلى فى مستشفيات وزارة الصحة بمحافظات الإسكندرية، والشرقية، والمنوفية، والقاهرة، والجيزة، وجار استكمال البرنامج بمحافظات بمحافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والجيزة، وأسيوط، خلال عام 2023.