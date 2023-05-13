ارتفاع صادرات مصر الزراعية وفتح أسواق عالمية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 مايو 2023 05:24 مساءً - ترجع الزيادة في صادرات مصر بشكل عام إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وهو ما أسهم فى الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، ثم السعودية بنحو ملياري دولار، وتركيا بقيمة 1.9 مليار دولار، وإيطاليا بـ1.8 مليار دولار، والإمارات بـ1.2 مليار دولار.

وبلغت صادرات مصر الزراعية عام 2022، ما يقرب من 6.5 ملايين طن، بقيمة حوالي 3.3 مليارات دولار لأول مرة في تاريخها ومقارنة بنحو 5.6 ملايين طن بقيمة 3 مليارات دولار عام 2021.

وتصدرت الموالح قائمة الصادرات المصرية تليها البطاطس، ثم البصل الطازج، والعنب، والطماطم الطازجة، والبطاطا الحلوة، والفراولة، والفاصوليا الطازجة، والجوافة، والثوم، والمانجو، والبطيخ، والرمان، بحسب تقرير وزارة الزراعة النهائي لصادرات مصر الزراعية خلال عام 2022 بزيادة قدرها 800 ألف طن.

ونجح الحجر الزراعي خلال السنوات الخمس الأخيرة في فتح 80 سوقا جديدا أمام الصادرات الزراعية المصرية، في عمل منظومة جديدة للصادرات الزراعية خاصة "بتكويد" وتتبع المزارع التصديرية ما أسهم في إحكام الرقابة على الصادرات، وتحسين سمعتها.

من جانب آخر أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، حول أهمية فتح الأسواق الأمريكية أمام صادرات مصر الزراعية، قائلا: "هذا يدل على أن هناك ثقة فى المنتج المصرى"، لافتا إلى أنه حدثت فى الآونة الأخيرة قفزات فى الكميات التى يتم تصديرها للخارج للحاصلات الزراعية.

وأضاف أحمد أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنه فى ختام 2022 لأول مرة تقترب مصر من تصدير 6.5 مليون طن صادرات بقيمة تقترب من 3.3 مليار دولار، هذا بالنسبة للحاصلات الزراعية الطازجة، أما المصنعة فصدرت مصر بما يوازى 4.2 مليار دولار بإجمالى المصنعة والطازجة 7.5 مليار دولار.

وأكد أحمد أبو اليزيد، أن مصر أخذت ترتيب عالمى على الموالح، فهى الأول على العالم، حيث صدرت العام الماضى ما يقرب من مليون و800 ألف طن موالح، و871 ألف طن بطاطس، ثم بصل وفاصوليا وبطاطا، ورمان وعنب ومانجو وطماطم وحاصلات زراعية عديدة

ويعتبر قطاع الزراعة هو أحد ركائز الاقتصاد القومي المصري ويُشكل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ عدد العاملين بالقطاع الزراعي نحو 5.2 ملايين عامل، أي نحو 19.2% من إجمالي العاملين.

وصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 15% العام الماضي، و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار، بخلاف التصنيع الزراعي بحجم مساحة زراعية 9.7 ملايين فدان.

واستطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من 9 محاصيل زراعية خلال عام 2020، أهمها الخضروات بإنتاج 25.5 مليون طن، والفاكهة بإنتاج 10.7 ملايين طن، والأرز بإنتاج 6.5 ملايين طن، والذرة البيضاء بإنتاج 4.5 ملايين طن، والبصل بإنتاج 4 ملايين طن.