رضا حجازى: إدخال التكنولوجيا فى التعليم خطوة لن تغنى عن المعلم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسى، والدكتور حسام بدراوى رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة "التعليم أولًا"، والدكتورة سلمى البكرى رئيس مجلس إدارة شركة "التعليم المتوازن"، والدكتور أسامة عبيدات الرئيس التنفيذى لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، والدكتور دانيال جويرا ممثل جامعة فلوريدا اتلانتك، والدكتور عمرو المصرى رئيس قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت مصر، وإليزابيث وايت مدير المجلس الثقافى البريطانى بمصر، والدكتور جاى دالى نائب رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، والدكتورة مونيكا بايرن مدير تنفيذى (UCEA)، ومحمود الديب المدير التنفيذى لـ (Innovera) ، ونخبة من أساتذة الجامعات الأمريكية، وممثلى مجلس الجامعة لإدارة التربية والتعليم (UCEA)، ولفيف من القيادات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومديرى المدارس والمعلمين من المدارس المصرية الدولية الخاصة والحكومية، وخبراء فى مختلف مجالات التعليم.

وفى بداية كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور معربًا عن سعادته بالمشاركة اليوم فى المؤتمر السنوى "التعليم بين التحول الرقمى والأنسنة" للعام الثانى، والذى يناقش قضية فى غاية الأهمية، لاسيما بعد تلك اللحظة الفارقة التى مر بها مجتمع التعليم على مستوى العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، أن تطوير التعليم فى مصر يمر بمراحل متعددة، فى إطار عملية التطوير المستمرة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على دمج التكنولوجيا فى التعليم، فضلا عن إدخال المفاهيم التى تعزز قدرات الطالب على إنتاج المعلومات، بجانب تعزيز المهارات الحياتية والقيم الداعمة والإبداع.

وأكد الوزير أن عملية إدخال التكنولوجيا خطوة من خطوات التطوير، والتى لن تغنى فى نفس الوقت عن دور المعلم ، ولكن يتم دمجها فى البرامج التعليمية، من أجل الوصول إلى التعلم المنتج للمعرفة، وذلك فى ضوء مراحل التطوير فى النظام الجديد، والتى تواكب الاتجاهات الحديثة، مضيفًا أن الجيل الجديد الحالى هو جيل رقمى، ولابد أن يتم استثمار هذه الميزة فى الجيل الحالى بالتوازى مع ضرورة الاهتمام بأنسنة التعليم.

كما أكد وزير التربية والتعليم، أنه لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلمين، مؤكدا أن المعلم هو القوة، وأحد المحاور الأساسية فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إكسابهم المهارات الجديدة باستمرار.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن مصر من الدول القليلة التى استكملت العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا، نتيجة لإدخال التكنولوجيا فى التعليم، مشيرا إلى أنه من المحنة تخرج المنحة حيث سرعت تداعيات كورونا خطوات دمج التكنولوجيا فى التعليم، لافتًا إلى أن هناك 2500 مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجية المتكاملة، فضلا عن امتلاك جميع طلاب مدارس التعليم الثانوى أجهزة التابلت.

وأضاف الوزير أن الجميع شاهد تأثير جائحة كورونا COVID-19، والذى طال أوجه الحياة فى مختلف دول العالم بما فيها التعليم، حيث أغلقت أكثر من 75 دولة أبواب مدارسها أمام 400 مليون متعلم تقريبًا، ومن هنا لجأت بعض المؤسسات التعليمية للتعليم البديل عبر الإنترنت، أو كما يسمى "التعليم عن بعد"، وكان التحدى الأكبر هو الانتقال السريع نحو التعليم عبر الإنترنت؛ لذا يجب أن تتغير طريقة التعليم، ومفردات التعلم ونواتجها يجب أن تختلف.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن الثروة البشرية تعد أكبر وأعظم كنز لدى كل أمة؛ لذا وجب علينا جميعًا إعطاؤها الأولوية، والاهتمام والرعاية الكاملة لنخرج إلى المجتمع إنسانًا فاعلاً قادرًا على العطاء لوطنه، والاهتمام بالتعليم وتطويره يدعم استراتيجية التحول الرقمى التى تنتهجها الدولة برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى تهدف لتقديم خدمات أكثر سهولة ويسر على المواطنين، فى ظل التطور والتقدم العلمى والتكنولوجى الهائل حول العالم، موضحًا أنه فى هذا الإطار، تسعى الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمى فى مجال التعليم والعمل على اكتشاف الموهوبين والمتفوقين، وإكسابهم المهارات التى تحقق التنمية الذاتية لهم، مع رعايتهم تعليميا وثقافيا، واجتماعيا؛ حتى يتمكنوا من تطوير مواهبهم والوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع.

وأكد الوزير على أن يقينه الكامل بقدرات المعلم المصرى سيظل يقينًا ثابتًا، لأنه جوهر وأساس أى تطور للعملية التعليمية، وستظل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حريصة كل الحرص على تطوير مهارات المعلم المصرى لأنه مفتاح نجاح أى عملية تعليمية.

واختتم الوزير كلمته بطرح عدد من التساؤلات التى يجب وضعها فى الاعتبار خلال ورش العمل المتعلقة بالمؤتمر والتى تتضمن الآتى: ما هى نواتج التعلم اللازمة للتعليم فى المستقبل فى ظل التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى؟ وما يترتب عليه من شكل المناهج وطبيعتها والموضوعات التى تتناولها وكيفية تقديمها؟ وما هى المهارات التى يجب أن يمتلكها المعلمون لتحقيق ذلك؟ (فى ضوء الطفرة التى تحدث الآن فى شكل الإدارة المدرسية وفى نظام متابعة المدارس)، وما هو شكل المبنى المدرسى فى ظل التحول الرقمى؟ (هل هو مبنى ثابت أم متغير أم متعدد الأدوار؟) وما هى المتطلبات اللازمة فى ظل الرقمنة؟، وما هو شكل اليوم الدراسى؟ وفى النهاية ما هو شكل تقييم الطلاب؟ (بناء على الجدارات والمهارات الشخصية).

كا وجه الوزير الشكر لكافة القائمين على تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن الوطن يستحق منا بذل المزيد من الجهد، ومتمنيًا أن تؤتى جميع المناقشات ثمارها فى الوصول لتوصيات تدعم تطوير العملية التعليمية فى مصر.

وقد شهد الدكتور رضا حجازى، خلال المؤتمر، توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين كل من شركة "التعليم المتوازن"، وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وكذا بين شركة “التعليم المتوازن” ومؤسسة السويدى، وأيضًا بين مؤسسة "التعليم أولًا"، وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، فضلًا عن توقيع بروتوكول بين مؤسسة "التعليم أولًا" ومؤسسة "فاهم".

يذكر أن المؤتمر يهدف لخلق مساحة يلتقى فيها المشاركون من كافة أنحاء العالم للمشاركة فى حوار حول التوازن بين استخدام التكنولوجيا والحاجة إلى التفاعل الاجتماعى الشخصى فى تربية الأطفال وتعليمهم، وذلك من خلال جلسات المؤتمر وورش العمل به.