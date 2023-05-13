ضمن حياة كريمة.. محافظ الغربية يشهد عددا من الفعاليات التنموية بالمحلة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، إن بناء وتنمية الإنسان المصرى هو أحد أهم محاور التنمية والبناء التى توليها الدولة والقيادة السياسية رعاية خاصة، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف المصرى.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم السبت، لعدد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالتنمية البشرية والتمكين الاقتصادى بقرية الهياتم مركز المحلة الكبرى ضمن الأنشطة الخاصة بمبادرة حياة كريمة.

وأشار المحافظ - وفقا لبيان - إلى حرص الدولة على تغيير وتطوير الريف المصرى، حيث سيشهد مركز المحلة طفرة حقيقية كما تم فى قرى مركز زفتى ليس فقط فى البنية التحتية وإنما فى تنفيذ الأنشطة والفعاليات التى تسهم فى تنمية المواطن وتمكينه اقتصاديا، مشيرا إلى أن قرية الهياتم ستكون قرية نموذجية على غرار قرية نهطاى بزفتى.

بدأ المحافظ جولته بحضور الندوة التثقيفية والتى نظمتها وحدة حماية الطفل بالمحافظة لأولياء الأمور بأحد مقرات رعاية الأطفال بالقرية، مؤكدا أهمية هذه الندوة التوعوية لأنها تسهم فى بناء الإنسان وفى توعية أولياء الأمور خاصة الأم والتى عليها دور رئيسى فى تربية أولادها وإعداد جيل جديد يبنى هذا الوطن.

واستكمل رحمى جولته، بتفقد أعمال القافلة البيطرية والتى تتضمن تقديم الخدمات البيطرية اللازمة من قبل أطباء إدارتى الرعاية والتناسليات بالمديرية وأطباء إدارة المحلة البيطرية، حيث تم الكشف وتقديم العلاج للحيوانات والطيور، صرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية.

وتفقد المحافظ القافلة الطبية التى نفذتها مديرية الصحة بالوحدة الصحية وضمت عدد 9 تخصصات، كما تفقد على هامش القافلة، معمل الدم والطفيليات، الصيدلية والأشعة، إلى جانب عدد من الندوات التثقيفية التوعوية، مشيداً بالجهد المبذول بالقوافل وتنوعها لتلبى كافة احتياجات المواطنين الطبية.

وفى السياق، تفقد المحافظ الفعاليات التى تم تنفيذها بمقر مركز شباب الهياتم حيث تم تنفيذ قافلة طبية تخصصية فى العيون نظمتها مؤسسة صناع الخير، شملت توقيع الكشف على المرضى، قياس النظر، صرف الأدوية والنظارات إلى جانب التحويل للعمليات المطلوبة بالمجان.

وأشاد رحمى بالقافلة التعليمية التى نظمتها مديرية التربية والتعليم لعدد 587 طالبا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية فى جميع المواد الدراسية، موجهاً وكيل الوزارة بتعميم القافلة على باقى المراكز.

كما شهد المحافظ الندوة التثقيفية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة للنشء حول غرس قيم الولاء والانتماء إلى جانب ندوة للتمكين الاقتصادى والتى نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، كما تفقد المحافظ معسكر الجوالة ومباراة كرة القدم.