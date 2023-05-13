البابا تواضروس يزور «الكولوسيوم» موضع تعذيب المسيحيين فى روما

جدة - نرمين السيد - زار قداسة البابا تواضروس الثانى والوفد المرافق لقداسته اليوم السبت الكولوسيوم (Colosseo بالإيطالية) فى وسط العاصمة الإيطالية روما، وهو أحد المعالم الأثرية المسيحية المهمة، بوصفه أحد أهم الأماكن التى استشهد فيه المسيحيون على يد أباطرة الرومان.





والكولوسيوم عبارة مدرج حجرى ضخم أنشأه الإمبراطور فسبازيان فى القرن الأول الميلادى هدية للشعب الرومانى. وهو يقع شرق المنتدى الرومانى مباشرة. استمع قداسة البابا والوفد المرافق لشرح تاريخى للمكان، الذى يعد رمزًا أيقونيًّا لروما التاريخية، ويوجد قوس قسطنطين الملك قرب المدخل الرئيسى للكولوسيوم، الذى بنى عام 315 ميلادية تكريمًا لانتصار قسطنطين الأول على ماكسينتيوس فى بونس ميلفيوس. وأُهمل الكولوسيوم لعدة قرون، فكانوا يأخذون من حجارته، لبناء المبانى، ومن بينها الحجارة التى بنيت منها كاتدرائيتى القديس بطرس والقديس جون لاتيران، وقصر فينيسيا والتحصينات الدفاعية على طول نهر التيبر.

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