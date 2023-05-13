عاجل- السيسى يوجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى إطار رؤية مستقبلية شاملة، تتضمن تحديث الهيكل الإدارى للهيئة ومقراتها التأمينية، بما فى ذلك مكاتب خدمة المواطنين التابعة لها، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمى، وتطوير الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الإلكترونى والربط الشبكى مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة. وذكر المتحدث الرسمى، أنَّ الرئيس وجه فى هذا الصدد باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة، خاصة من خلال التحديث الإلكترونى والأرشفة الرقمية، فضلاً عن رفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية، وحوكمة عمليات الصرف والتحصيل، وذلك فى إطار سعى الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وصولاً إلى توفير نظام تأمينات اجتماعية يتسم بأعلى درجات الكفاءة فى الخدمة والاستدامة، ويلبى احتياجات المتعاملين مع الهيئة.

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