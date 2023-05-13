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وزارة الداخلية تخصص 5 أرقام لتلقي طلبات استخراج الرقم القومي وأوراق الثبوتية

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 مايو 2023 06:30 مساءً - نوهت وزارة الداخلية منذ قليل، أنه يمكن للمواطنين الحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية و الاستفسارات من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة على رقم  16582.

وعلى الراغبين في استخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى الاتصال برقم 15340، ولكبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية" وذوى الهمم  الاتصال على رقم 15341 ، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل.

 كما تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمي  15340 – 15341

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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