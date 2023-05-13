وضع اللمسات النهائية لانطلاق أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني غداً الأحد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 مايو 2023 06:30 مساءً - عقد المنسق العام للحوار الوطني الأستاذ ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني صباح اليوم اجتماعًا مع مقرري عموم ومقرري مساعدين عموم المحاور الثلاث للحوار الوطني للانتهاء من التصور النهائي لهيكل وشكل سير الجلسات النقاشية.

كما ناقش الاجتماع، التأكيد على مشاركة جميع الفئات والجهات، والتمثيل المتكافئ على طاولة الحوار الوطني.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي، والدكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر مساعد المحور، والمهندس خالد عبد العزيز مقرر عام المحور المجتمعي، والدكتورة هانية الشلقامي مقرر مساعد المحور، وبمشاركة عدد من أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.