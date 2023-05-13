التحالف الوطنى يطلق المرحلة الـ 21 من قوافل «ستر وعافية» بالشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم المرحلة الـ21 من قوافل "ستر وعافية "لأهالى قرية الناصرية التابعة لمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية وذلك بمشاركة 20 كيان من كيانات التحالف الوطنى لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد.





يأتى تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقًا لخطة الحماية الإجتماعية الخاصة بالتحالف والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية واخرى بيطرية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى القدرات الخاصة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدى.

وتتضمن القافلة أيضاً توزيع عدد من المساعدات الاجتماعية تشمل شنط مواد غذائية و لحوم و ملابس و الحفة من مؤسسات التحالف، بالاضافة لتوصيل المياه النظيفة لعدد من الأسر بالقرية و إقامة كرنفال للأطفال ومعرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادى المتمثل فى تمويل و إفتتاح عدد من المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات اخرى كما تعنى ايضاً بمساعدة وتنمية صغار المزارعين فى إطار مبادرة "ازرع" التى اطلقها التحالف لتقديم الدعم الفنى للمزارعين.

وتهتم القافلة بالمساعدة فى فك كرب عدد من الغارمين و الغارمات ونشر ثقافة القراءة والاطلاع من خلال توفير "مكتبة متنقلة" وكذلك التوعية بمبادرة "مبادر" التى تعنى بخلق مناخ ملائم للمواطن ليكون اكثر فاعلية وتأثيراً فى المجتمع.

شارك فى القافلة 20 كيان من كيانات التحالف وهم "مؤسسة صناع الحياة مصر - جمعية الاورمان - مؤسسة مصر الخير - مؤسسة ابوالعينين - مؤسسة الجارحى - مؤسسة الكاتب - مؤسسة راعى مصر - مستشفى الناس - جمعية رعاية مرضى الكبد - مؤسسة صناع الخير- جمعية مصطفى محمود - جمعية رسالة - الهيئة القبطية الانجيلية - بنك الطعام المصرى - بنك الشفاء المصرى - مؤسسة بهية - مجلس الشباب المصرى - مؤسسة الصديقية"، بمشاركة أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذى".