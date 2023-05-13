التحالف الوطنى يطلق المرحلة الـ 21 من قوافل «ستر وعافية» بالشرقية (صور)

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
يأتى تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقًا لخطة الحماية الإجتماعية الخاصة بالتحالف والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية واخرى بيطرية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى القدرات الخاصة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدى.
وتتضمن القافلة أيضاً توزيع عدد من المساعدات الاجتماعية تشمل شنط مواد غذائية و لحوم و ملابس و الحفة من مؤسسات التحالف، بالاضافة لتوصيل المياه النظيفة لعدد من الأسر بالقرية و إقامة كرنفال للأطفال ومعرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.
بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادى المتمثل فى تمويل و إفتتاح عدد من المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات اخرى كما تعنى ايضاً بمساعدة وتنمية صغار المزارعين فى إطار مبادرة "ازرع" التى اطلقها التحالف لتقديم الدعم الفنى للمزارعين.
وتهتم القافلة بالمساعدة فى فك كرب عدد من الغارمين و الغارمات ونشر ثقافة القراءة والاطلاع من خلال توفير "مكتبة متنقلة" وكذلك التوعية بمبادرة "مبادر" التى تعنى بخلق مناخ ملائم للمواطن ليكون اكثر فاعلية وتأثيراً فى المجتمع.
شارك فى القافلة 20 كيان من كيانات التحالف وهم "مؤسسة صناع الحياة مصر - جمعية الاورمان - مؤسسة مصر الخير - مؤسسة ابوالعينين - مؤسسة الجارحى - مؤسسة الكاتب - مؤسسة راعى مصر - مستشفى الناس - جمعية رعاية مرضى الكبد - مؤسسة صناع الخير- جمعية مصطفى محمود - جمعية رسالة - الهيئة القبطية الانجيلية - بنك الطعام المصرى - بنك الشفاء المصرى - مؤسسة بهية - مجلس الشباب المصرى - مؤسسة الصديقية"، بمشاركة أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف الوطنى يطلق المرحلة الـ 21 من قوافل «ستر وعافية» بالشرقية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.