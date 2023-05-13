الداخلية تكشف عن أرقام لحصول المواطنين على خدمات الأحوال المدنية

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الداخلية عمليات التطوير والتحديث لقطاع الأحوال المدنية، بهدف التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات بطريقة ميسرة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتفعيلًا للتحول الرقمى الذى تنتهجه وزارة الداخلية، وفقًا لتوجيهات الدولة.





وأوضحت الوزارة أنَّ للحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية والرد على الاستفسارات الاتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة على رقم 16582، واستخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الإتصال برقم 15340، ولكبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية" وذوى الهمم على رقم 15341، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل. كما جرى تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمى "15340 – 15341".

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