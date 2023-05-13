بطريرك الكاثوليك يترأس قداس وجناز الأنبا كيرلس (صور)

وأقيمت الصلوات بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط، بمشاركة رئيس الأساقفة نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، والآباء المطارنة، وأعضاء السينودس البطريركى المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وبعض من مطارنة الكنائس الكاثوليكية الاخرى.
شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وجمع كبير من المؤمنين، من أماكن عدة، بالإضافة إلى الشخصيات الكنسية الأخرى.
وفى كلمته، تحدث غبطة أبينا البطريرك عن حياة مثلث الرحمات، الأنبا كيرلس، الممتلئة بالحب والعطاء، وخدمته للكنيسة، والمجتمع.
وفى الختام، قدم الأنبا دانيال لطفى، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك كلمات الشكر والتقدير، باسم غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والسينودس البطريركى المقدس، لجميع من حرص على المشاركة وفى مقدمتهم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والشخصيات العامة المشاركة.
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