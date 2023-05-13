الرعاية الصحية: نستهدف تعزيز تبادل الخبرات والتدريب الطبى مع ألمانيا (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، زيارة ميدانية لمستشفى مارين، يرافقه السفيرة عبير سليمان، القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى هامبورج، وذلك فى ختام زيارته لدولة ألمانيا.





وتفقد الدكتور أحمد السبكى، خلال الزيارة الميدانية، الأقسام الداخلية المختلفة لمستشفى مارين، كما اطلع بشكل مباشر على أحدث التقنيات الطبية، وأفضل الممارسات العلاجية للمرضى، مشيرًا إلى أن مستشفى مارين تعد من أكبر المستشفيات متعددة التخصصات الطبية بألمانيا، وتضم العديد من الكوادر الطبية والخبراء والاستشاريين على أعلى مستوى.



واستمع "السبكى"، خلال الزيارة، إلى شرح مفصل من البروفيسور أحمد فاروق عبدالقوى، رئيس أقسام النساء والتوليد بمستشفى مارين، كما رافقه خلال جولته التفقدية بأقسام الولادة الطبيعية والولادة القيصرية والأورام وعيادات الكشف والمنظار الرحمى وأحدث تقنيات علاج سرطان الثدى بالمستشفى، حيث أبدى البروفيسور أحمد فاروق استعداده الكامل لنقل الخبرات لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمصر.

وأشار "السبكى" إلى أهمية الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية بالعديد من دول العالم، والإطلاع بشكل مباشر على أحدث الطرق والأساليب العلاجية المتقدمة مما يسهم فى تبادل وتناقل الخبرات بهدف تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وتابع: "ندرس عمل توأمة بين أقسام النساء والتوليد بمستشفى مارين بألمانيا مع نظيرتها بمستشفى دار صحة المرأة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، مضيفًا كما نستهدف تعزيز تبادل الخبرات المشتركة فى شتى مجالات الرعاية الصحية، والتدريب الطبى مع ألمانيا".

وأكد السبكى، الحرص على الانفتاح على جميع التجارب الناجحة والخبرات الدولية لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، مشيرًا إلى أهمية الإطلاع على أحدث التقنيات والممارسات العلاجية والتطور التكنولوجى كركيزة أساسية لتطوير الأداء وتعزيز الإمكانات وترسيخ الابتكار فى الرعاية الطبية للمرضى، وتابع: "نسعى لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة فى الرعاية الصحية والاستثمار".

تجدر الإشارة، إلى أن زيارة الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى دولة ألمانيا، جاءت فى إطار المشاركة فى ورشة العمل الدولية لقيادات القطاع الصحى لتطبيق مفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص Public-Private Partnership (PPP)، والتى نظمها البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وانعقدت بكلية فرانكفورت للتمويل والإدارة بألمانيا، على مدار 5 أيام متتالية فى الفترة من (8-12) من شهر مايو الجارى.

وشارك بورشة العمل، أيضًا عدد من رؤساء هيئات الصحة، وكبار المسئولين فى وزارات "الصحة، المالية، الاقتصاد" بدول "الهند، أوزبكستان، أذربيجان، ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، كوت ديفوار، أنجولا، توجو"، كما شارك بالورشة عدد من الخبراء من كافة دول العالم.

وشارك من جانب الحكومة المصرية، الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية، وكان فى استقبالهما، السيدة السفيرة عبير سليمان، القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى هامبورج بألمانيا، والمستشارة مروة عكاشة، نائب القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى هامبورج.