البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بالفاتيكان (صور)

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وأُقيمت مأدبة غداء على شرف قداسة البابا، حضره بسام راضى سفير مصر لدى إيطاليا، والسفيرة إيناس مكاوى رئيسة بعثة جامعة الدول العربية لدى إيطاليا والفاتيكان، والوزير مفوض ناجى غابة نائب السفير المصرى لدى إيطاليا، سكرتير أول إيهاب عمرو، نائب السفير المصرى لدى الفاتيكان، وسكرتير أول مينا رزق بالسفارة المصرية فى إيطاليا وسكرتير ثانى مى كشك بالسفارة المصرية لدى الڤاتيكان.
وفى كلمة قصيرة، قال السفير محمود طلعت: "إننا دائمًا نلمس فى قداسة البابا شخصيته الوطنية، ومحبته والسلام الذى يجول فى كل مكان ليصنعه. ففى يوم المقابلة العامة لبابا الفاتيكان وعندما دخل قداسته كم لمسنا فرحة هذه المحبة وسط عالم الصرعات والحروب، فشكرٍا لقداستك".
ومن جانبه، قال قداسة البابا تواضروس، إنَّ مصر موجودة وقوية مهما كانت الصعوبات، والله أعطى مصر نهر النيل الذى يمثل لنا الطبيعة الهادئة والصبر ويعطينا روح الصلاة والعبادة فكلنا نعيش بجوار بعضنا البعض فى وحدة واحدة أوجدها نهر النيل بصفاته، واختتم مؤكدًا على حرصه الدائم على زيارة السفارة المصرية فى كل بلد يزورها.
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