الدواء المصرية توقع مذكرة تفاهم لتوفير مستحضرات دوائية فى السوق الزيمبابوى

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور قنسطنطين شيونجا، نائب رئيس الجمهورية ووزير صحة زيمبابوى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية وهيئة مراقبة الأدوية بدولة زيمبابوى.





وقع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ووقع من جانب هيئة مراقبة الأدوية بدولة زيمبابوى الدكتور ريتشارد روكواتا، المدير العام لهيئة مراقبة الأدوية، وذلك بحضور الدكتور جون منجويرو، نائب وزير الصحة، والدكتور جاسبر شيميدزا، السكرتير الدائم لوزارة الصحة، والدكتور ميشيك تشيوارى، رئيس مجلس إدارة هيئة مراقبة الأدوية الزيمبابوية، وسلوى موافى، سفيرة جمهورية مصر العربية بجمهورية زيمبابوى، وكذلك السيد السفير جاسم القسمى، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بزيمبابوى.

تضمنت المذكرة توافق الهيئتين على تنظيم العديد من الأنشطة لبناء القدرات والدعم الفنى، كما تضمنت الاعتماد المرجعى لهيئة مراقبة الأدوية بزيمبابوى على تسجيل المستحضرات الطبية المصنعة محلياً بهيئة الدواء المصرية لتسجيلها والسماح بتداولها بدولة زيمبابوى، وهو ما سوف يفتح الباب جلياً أمام سرعة تسجيل وتداول المستحضرات المصرية بسوق الدواء بدولة زيمبابوى، ومن ثم تسهيل تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى دول جنوب القارة الأفريقية؛ وهو الأمر الذى سوف ينعكس بشكل إيجابى على توافر مستحضرات دوائية ذات جودة عالية بالسوق الزيمبابوى.

جاء ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون المشترك مع السلطات الرقابية المناظرة لضمان توافق الإجراءات الرقابية بما يعمل على تيسير دعم نفاذ الأدوية المصرية إلى الأسواق الإفريقية.