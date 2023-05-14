ونصح خبراء الأرصاد الجوية، المواطنين التزام الظل وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتناول الكثير من السوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية نهارا وأغطية الرأس للحماية من أشعة الشمس.
وتبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع على الأنحاء كافة خلال ساعات الليل، لتتراوح ما بين 19-23 درجة مئوية.
وحول الظواهر الجوية المتوقعة، سيكون هناك طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على مشال البلاد حتى القاهرة الكبرى.
وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين ضرورة توخى الحذر عند القيادة صباحًا وتخفيض السرعة، نظرًا لانخفاض الرؤية على بعض الطرق بسبب انتشار الشبورة المائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مائل للبرودة وشديد الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية عن «طقس الأحد» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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