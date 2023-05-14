مائل للبرودة وشديد الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية عن «طقس الأحد»

جدة - نرمين السيد - توقعَّت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدًا الأحد، حيث تتعرض البلاد لارتفاع جديد فى درجات الحرارة على الأنحاء، وتسجل محافظات الصعيد 37 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما تسجل القاهرة 30 درجة مئوية.





ونصح خبراء الأرصاد الجوية، المواطنين التزام الظل وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتناول الكثير من السوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية نهارا وأغطية الرأس للحماية من أشعة الشمس.

وتبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع على الأنحاء كافة خلال ساعات الليل، لتتراوح ما بين 19-23 درجة مئوية.

وحول الظواهر الجوية المتوقعة، سيكون هناك طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على مشال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين ضرورة توخى الحذر عند القيادة صباحًا وتخفيض السرعة، نظرًا لانخفاض الرؤية على بعض الطرق بسبب انتشار الشبورة المائية.