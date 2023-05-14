كبير الأثريين: صيانة الهرم الأكبر أمر طبيعى يحدث دوريا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال شاكر، فى مداخلة له ببرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، إن الموضوع أمر طبيعى وهو ليس أول مرة يتم إثارته، ولكن يثار كل فترة.

وأوضح، أن الصيانة بالهرم الأكبر تحدث كل فترة ، لأن الأهرامات من الآثار التى تزار بنسب كبيرة، فلابد من صيانته بشكل دورى وترميمه.

وأشار إلى أنه من الممكن للسائحين أن يتجولوا بمحيط الهرم الأكبر بشكل عادى، ولكن المغلق هو الهرم من الداخل.