رئيس وزراء فلسطين يُرحب بالجهد المصرى المبذول لوقف العدوان الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - رحب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية مساء السبت، بالجهد الذى بذلته جمهورية مصر العربية، وجميع الشركاء من الأشقاء والأصدقاء، لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وحقن دماء الشعب الفلسطينى التى سفكت بآلة الحرب الإسرائيلية التى خلفت الدمار والخراب، وتسببت فى قتل عشرات الأبرياء من الأطفال, والنساء والشيوخ الذين هدمت بيوتهم على رؤوسهم، وإصابة المئات بجراح.





ووجه اشتية - فى بيان صحفى - التحية للفلسطينيين فى قطاع غزة، على ما قدموه من تضحيات جسام, مقدما العزاء لعائلات الضحايا، ومؤكدا أن جرائم الاحتلال لن تثنى الشعب الفلسطينى عن مواصلة نضاله المشروع فى سبيل نيل حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها حقه فى تقرير مصيره ونيل حريته وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين. وطالب اشتية، الأمم المتحدة وجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية بالعمل على محاسبة الجناة الذين يواصلون ارتكاب جرائمهم وممارسة انتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطينى فى جميع المدن والبلدات والقرى والمخيمات فى الضفة الغربية والتوقف عن اقتحامها وقصف منازل المواطنين فيها ومصادرة أراضيهم وتدمير ممتلكاتهم ووقف تسليح المستوطنين الذين يمارسون جرائم الحرق والمحو والإبادة الجماعية، مؤكدا ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطينى من اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين.

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