غرفة الإسكندرية: التعاون مع وزارة التعليم لتطوير المدارس الفنية والتجارية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس غرفة الإسكندرية، أحمد الوكيل، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تطوير المدارس الفنية والتجارية ومراكز التدريب، مع قيام الغرفة بتنسيق التعليم والتدريب المزدوج من خلال منتسبيها.





وقال الوكيل - خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم - إنه سيتم التعاون وتطوير أكاديمية التجار وتقديم دورات لرفع القدرة التنافسية للمنشآت التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارتها.

وأضاف الوكيل نعمل على تأهيل المنتجين والتجار والموردين بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجستيات التى من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية عن طريق خفض التكاليف، ومن ناحية أخرى القضاء على قدر كبير من العشوائية التى تتميز بها التجارة والأسواق فى مصر.

وتابع أن الغرفة فى إطار استراتيجيتها لزيادة الصادرات وجذب استثمارات جديدة فإن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية واستقبال الوفود من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أنه سيتم تنسيق اتفاقيات توأمة للغرفة مع الغرف النظيرة والمعاونة فى تفعيل تلك الاتفاقيات مع زيادة عدد الوفود الأجنبية التى تزور الغرفة، بالإضافة إلى تنظيم معارض قطاعية داخلية وخارجية بالتعاون مع هيئات متخصصة.

ونوه بأننا نسعى لتطوير سلاسل الإمداد لخفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصرى من خلال انشاء شركات تقيم مراكز لوجستية وبورصات سلعية، فضلا عن توفير المعلومات عن الأسواق المستهدفة وفرص التصدير والاستيراد.

ولفت الوكيل إلى أننا نسعى لاستفادة أعضاء الغرفة من دور "شركة ضمان الصادرات"، التابعة لبنك تنمية الصادرات فى توفير التمويل وضمان الصادرات.

وذكر أنه سيتم تعريف المصدرين باللوائح والتشريعات والمواصفات الجديدة الخاصة بتصدير المنتجات المصرية ونشر المعلومات التجارية على أعضاء الغرفة مثل (الفرص التصديرية – الدراسات المتخصصة) مع التنسيق مع السفارات الأجنبية بمصر لتنظيم ندوات عن فرص التعاون مع دولهم.