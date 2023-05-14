سفير فلسطين بالقاهرة يوجه الشكر لمصر على جهودها فى وقف إطلاق النار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجه السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، الشكر لمصر على جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الإسرائيليين وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطين,





وقال، فى مداخلة له ببرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، إنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الدموي الإسرائيلي على فلسطين، بذلت القيادة المصرية جهود مكثفة مع كل الأطراف لحقن دماء الشعب الفلسطيني، ونجحت جهود الوساطة المصرية بالفعل. وتابع: "نأمل أن تستمر الجهود المصرية حتى يتم انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين".

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