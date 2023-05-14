الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 30

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 18

العاصمة الإدارية 30 18

6 أكتوبر 30 18

بنهــــا 30 19

دمنهور 28 18

وادى النطرون 29 17

كفر الشيخ 29 19

المنصورة 29 18

الزقازيق 30 18

شبين الكوم 30 18

طنطا 29 18

دمياط 24 18

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 30 18

السويس 29 19

العريش 24 17

رفح 24 16

رأس سدر 34 20

نخل 29 13

كاترين 30 10

الطور 33 20

طابا 31 18

شرم الشيخ 33 22

الإسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 23 17

مطروح 23 17

السلوم 26 16

سيوة 30 17

رأس غارب 31 21

الغردقة 33 21

سفاجا 33 20

مرسى علم 33 21

شلاتين 32 22

حلايب 30 20

أبو رماد 32 21

رأس حدربة 31 20

الفيوم 31 19

بنى سويف 31 18

المنيا 32 18

أسيوط 32 19

سوهاج 35 20

قنا 37 21

الأقصر 37 21

أسوان 38 22

الوادى الجديد 34 19

أبوسمبل 36 22