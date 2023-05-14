صحف اليوم.. توجيه الرئيس بتشجيع تجارة الترانزيت يتصدر العناوين

جدة - نرمين السيد - تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير، فضلا عن التطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد.





فتحت عنوان الرئيس "حوافز لتشجيع تجارة الترانزيت والتصنيع والتصدير"، قالت صحيفة الأهرام، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات فى عدد من المناطق الصناعية واللوجستية بمصر، لتشجيع تجارة الترانزيت، وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بهدف إعطاء دفعة قوية لهذه القطاعات، وزيادة مزاياها التنافسية، وتعظيم الاستفادة مما تم تشييده من بنية أساسية متطورة، بما يسهم فى زيادة حصة مصر فى السوق العالمية للتجارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية.

وأوضحت الصحيفة، أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وفى نفس السياق، وتحت عنوان "الرئيس: تحديث إلكترونى لتحسين الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمستحقين"، ذكرت صحيفة الأهرام، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وخاصة من خلال التحديث الإلكترونى والأرشفة الرقمية، فضلا عن رفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية، وحوكمة عمليات الصرف والتحصيل، وذلك فى إطار سعى الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وصولا إلى توفير نظام تأمينات اجتماعية يتسم بأعلى درجات الكفاءة فى الخدمة والاستدامة، ويلبى احتياجات المتعاملين مع الهيئة.

وأوضحت الصحيفة، أن توجيهات الرئيس، جاءت خلال اجتماعه أمس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وفى موضوع مختلف، وتحت عنوان "الحكومة تنفى تحويله إلى نقدى: الدعم العينى للسلع التموينية.. كما هو" قالت صحيفة الجمهورية، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدى.

وبحسب الصحيفة، فإن المركز الإعلامى أوضح أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدى.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوزارة شددت على استمرار الدعم العينى للسلع التموينية كما هو دون أى تغيير فى المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة فى اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التى يتم ضخها شهريا لمنافذ صرف السلع التموينية، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وعربيا، وتحت عنوان "الاحتلال الإسرائيلى يقصف غزة لليوم الخامس" قالت صحيفة المصرى اليوم، واصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على قطاع غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة، ما أدى لاستشهاد 35 فلسطينيا منهم 33 شهيدا بالقطاع بينهم مسئول العمليات بحركة الجهاد الإسلامى لتصل حصيلة شهداء قادة الحركة لــ 6 أشخاص.

وأوضحت الصحيفة، أن المقاومة جددت فى إطار عملية "ثأر الأحرار"، إطلاق صواريخ طالت مشارف الجانب الإسرائيلى فى القدس المحتلة فيما استشهد شابان وقت اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة بمدينة نابلس، فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية ضرورة وقف إطلاق النار، وشن الطيران الإسرائيلى أمس لليوم الخامس على التوالى غارات ضد قطاع غزة مستهدفا أماكن متفرقة من القطاع.