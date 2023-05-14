الموجة الـ21.. إزالة 4407 مبان مخالفة واسترداد 1.3 مليون متر مربع

جدة - نرمين السيد - قال هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية، خلال الفترة من 29 أبريل الماضى وحتى 12 مايو الجارى فى استرداد حوالى 1.3 مليون متر مربع بعد إزالة 4407 مبان مخالفة على أملاك وأراضى الدولة، وإزالة 1059 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 2817 فدانا.





جاء ذلك فى تقرير تلقاه الوزير اليوم الأحد، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات، منذ انطلاق المرحلة الأولى حتى الأسبوع الثانى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية، والتى انطلقت فى 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 يوليو القادم.

وطالب آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أى تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا على ضرورة عدم التهاون فى إزالة أى تعديات على أراضى الدولة، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظا على حق الشعب.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وجميع الأجهزة المعنية بمحافظات البحيرة والشرقية والمنيا وأسيوط والوادى الجديد منذ بدء أعمال الموجة الـ 21 وحتى الآن.

وأشار تقرير غرفة العمليات إلى أن أكثر المحافظات قامت بإزالة حالات مبان مخالفة هى البحيرة، ونجحت فى إزالة 1040 حالة مبان مخالفة على مساحة 139 ألف متر مربع، تليها محافظة الشرقية حيث تم إزالة 422 حالة مبان مخالفة على مساحة 81 ألف متر مربع، ثم محافظة المنيا التى نجحت فى إزالة 314 حالة مبان على مساحة 48 ألف متر مربع، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحا فى استرداد الأراضى الزراعية هى محافظة أسيوط التى قامت باسترداد 1485 فدانا بإجمالى 94 حالة تعد، وفى الشرقية نجحت جهود المحافظة أيضا فى استرداد 522 فدانا بإجمالى 249 حالة تعد، وفى محافظة الوادى الجديد نجحت جهود الأجهزة التنفيذية فى استرداد 446 فدانا بإجمالى 21 حالة تعد.

وقال الوزير آمنة، إن الدولة جادة فى التصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة، على أى مساحة من الأراضى الزراعية بالمحافظات فى ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية فى العالم، مشيرا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز فى إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضى الدولة ومنع أى تعديات على الأراضى الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ21 وإزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات فى جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أى معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن.

ووجه الوزير، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات، لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة، برئاسة السكرتير العام المساعد، وتضم فى عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت فى تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدى التى تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، موضحا أن هناك تنسيقا بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة.