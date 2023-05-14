أخبار مصرية

الاثنين القادم يوم الفرج لمستفيدي تكافل وكرامة.. صرف اكثر من 500 جنيه دعم

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الاثنين القادم يوم الفرج لمستفيدي تكافل وكرامة.. صرف اكثر من 500 جنيه دعم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر معاش تكافل وكرامة 2023 محركات البحث خاصة عقب الإعلان عن زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة لجميع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعدد 5،2 مليون أسرة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يتم صرف معاش تكافل وكرامة منتصف كل شهر ويتم الصرف يوم الإثنين المقبل بزيادة تقدر بـ500 جنيه وهي الزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة المعاشات منها تكافل وكرامة.

التسجيل في تكافل وكرامة 2023

يتضمن التسجيل عدة شروط هي ألا يكون أحد أفراد الأسرة له عمل بالقطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 سنة، ويكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشرة بمراحل التعليم المختلفة.

أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي،أن يكون المتقدمون من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

المستندات المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة

لابد من تقديم عدة أوراق وهى صورة من بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة، صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج،صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل،صورة من بطاقة التموين،بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة،مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا