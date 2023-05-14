انت الان تتابع خبر الاثنين القادم يوم الفرج لمستفيدي تكافل وكرامة.. صرف اكثر من 500 جنيه دعم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر معاش تكافل وكرامة 2023 محركات البحث خاصة عقب الإعلان عن زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة لجميع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعدد 5،2 مليون أسرة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يتم صرف معاش تكافل وكرامة منتصف كل شهر ويتم الصرف يوم الإثنين المقبل بزيادة تقدر بـ500 جنيه وهي الزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة المعاشات منها تكافل وكرامة.

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