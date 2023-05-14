انت الان تتابع خبر الاثنين القادم يوم الفرج لمستفيدي تكافل وكرامة.. صرف اكثر من 500 جنيه دعم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تصدر معاش تكافل وكرامة 2023 محركات البحث خاصة عقب الإعلان عن زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة لجميع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعدد 5،2 مليون أسرة.
موعد صرف معاش تكافل وكرامة
يتم صرف معاش تكافل وكرامة منتصف كل شهر ويتم الصرف يوم الإثنين المقبل بزيادة تقدر بـ500 جنيه وهي الزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة المعاشات منها تكافل وكرامة.
التسجيل في تكافل وكرامة 2023
أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي،أن يكون المتقدمون من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.