ماذا يعني إنهاء خدمات المعاشات من المنزل .. التأمينات توضح

انت الان تتابع خبر ماذا يعني إنهاء خدمات المعاشات من المنزل .. التأمينات توض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن بدء عمليات التطوير في شهر أكتوبر 2023 بجميع فروع الهيئة مما يساهم في حل أزمة الإزدحام خاصة لكبار السن داخل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لإنهاء خدمات المعاشات من المنزل.

استعلام عن تأمين إجتماعي

وسيكون الإستعلام عن التأمين الإجتماعي وكل ما يخص الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي متاح إلكترونيا بالنظام الجديد ليسهل تقديم جميع الخدمات ،والذي يسهل على المواطنين أصحاب المعاشات إنهاء إجراءاتهم بسهولة وبالمنزل.ومن جانبه قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شهد تجديدًا للمقرات لتكون أشبه بمقرات البنوك والتعامل سيتم بشكل يسير خلال الفترة القادمة.

التأمينات الإجتماعية

ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية جدول زمني مدته 3 سنوات لتطوير الهيئة ومن أهم محاور خطة التطوير هو تطوير نظام المعلومات فهو قاطرة التطوير للهيئة من أجل تقديم خدمة تليق بالمواطن.

وسيتم تطوير الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالكامل من خلال تحديث المقرات التأمينية ومكاتب خدمة المواطنين بالإضافة إلي تعزيز الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية، كما سيتم تحقيق التكامل الإلكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، و تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.