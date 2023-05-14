الوطنية للإعلام ناعية صديقة حياتى: برامجها ستظل عالقة بالعقل والوجدان

جدة - نرمين السيد - نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، فى بيان لها، اليوم الأحد، الإعلامية القديرة صديقة حياتى، إحدى رواد العمل الإعلامى، التى رحلت عن عالمنا بعد مسيرة من العطاء المخلص فى العمل الإعلامى.





وتعد الإعلامية الراحلة، واحدة من أشهر نجوم الإذاعة المصرية، وخلال مشوارها فى العمل الإذاعى، عملت فى إذاعة الشرق الأوسط وقدمت العديد من البرامج الإذاعية، ولها اسهامات متميزة فى تطوير العمل الإذاعى، وقدمت العديد من البرامج المتميزة، التى ستظل عالقة فى عقل ووجدان المستمع المصرى والعربى. واختتم بيان الهيئة: "رحم الله الإعلامية القديرة وخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة ولأسرة الإعلام المصرى، وندعوا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

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