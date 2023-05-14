عاجل- الرئيس السيسى يشهد افتتاح موسم حصاد القمح (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إلى مقر افتتاح موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل بشرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد، كما يفتتح الرئيس مصنعا لإنتاج البطاطس نصف المقلية.





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