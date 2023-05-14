خلال الربع الأول من العام الجارى.. تقديم خدمات طب الأسنان لـ3 ملايين مواطن

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة فى مجال طب الأسنان، لـ 3 ملايبن و846 ألف و516 مواطن، بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة، بجميع محافظات الجمهورية، خلال الربع الأول من العام الجارى.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه جرى تنفيذ 26 قافلة علاجية وتثقيفية متخصصة فى مجال طب الأسنان، بمحافظتى القاهرة والجيزة، قدمت خدماتها من علاج للثة، وحشو الأسنان، وتنظيف الجير لــ6 آلاف و464 مواطنا، لافتا إلى عمل برنامج تثقيفى توعوى لـ 286 ألفا و934 مواطنا، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان.

وأضاف أنه تم عمل تحليل لبيانات الإحصائيات المرسلة من المستشفيات والإدارات بكل محافظة لتقييم أداء الخدمات المقدمة فب أقسام الأسنان حتى يتم تحديد الأقسام ذات خدمة جودتها عالية والأماكن التى فى احتياج لتحليل وتجديد أو استحداث خدمات، مشيرا إلى عمل نموذج كشف موحد للمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك نموذج تقييم موحد بلجان المرور، لمتابعة سير العمل.

وتابع أنه تم عمل إحلال وتجديد لأجهزةمعامل الأسنان بمستشفيات دار السلام والزاوية العام والخزندارة بمحافظة القاهرة، بجانب إحلال وتجديد جهازى معمل (الميكروميتر) بمركز ابحاث طب الاسنان بسموحة فى محافظة الإسكندرية، منوها إلى متابعة إحلال وتجديد أجهزة معامل الأسنان بمستشفى العريش العام.

ونوه بأنه يجرى إدراج عيادة أسنان بوحدتين اجهور الصغرى وبهادة بمركز القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية، بجانب تجهيز عيادتى أسنان تابعتين للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إحداهما بمستشفى أسيوط والأخرى بمستشفى ببنها فى القليبوبية.

ومن ناحيته، أشار الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى المرور على أقسام الأسنان بمستشفيات محافظات (القاهرة والجيزة والغربية والبحيرة والفيوم وبنى سويف والمنوفية والقليوبية وكفر الشيخ) للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى والالتزام بالإشتراطات الصحية، مضيفا أنه تم عقد اجتماع مع مديرى إدارات الأسنان من كافة المحافظات لمتابعة سير العمل والوقوف على المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة، وذلك حرصا من وزارة الصحة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وذكر أنه خلال الفترة نفسها جرى تدريب 2897 من أطباء الأسنان والفنيين، والتمريض بالوحدات المتخصصة فى طب الأسنان، مصحوبة بورش عمل فى مختلف مجالات طب الأسنان، مشيرا إلى تدريب 1115 طبيب أسنان (الامتياز) خريجى الجامعات الحكومية والخاصة داخل أقسام الأسنان بالمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة للوزارة.