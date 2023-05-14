التأمين الاجتماعى: الرئيس السيسى دائما سابق بخطوات فى التخطيط للمستقبل

جدة - نرمين السيد - أكد جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى اهتماما بالغا، بمسألة التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات والمستحقين ودائما سابق بخطوات فى مسألة التخطيط للمستقبل.





وكشف عوض تفاصيل خطة التطوير الشامل لهيئة التأمين الاجتماعى - فى مداخلة هاتفية مع برنامج (صباح الخير يا مصر) المعروض على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى - قائلا "إن تطوير الهيئة يهدف لتقديم خدمة تأمينية إنسانية وأدمية تليق بالمواطن المصرى.. نحن قمنا بوضع خطة وتم عرضها على الرئيس السيسى وقام بالتصديق عليها منذ بداية إنشاء الهيئة"، مؤكدًا أن الرئيس السيسى دائمًا ما يتابع تفاصيل عملية التطوير عن كثب.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بعمل منظومة معلومات جديدة لخلق حالة من التكامل والربط مع قواعد بيانات الدولة، تباعا مع كل جهة الأمر الذى يساعد على سرعة سير الخدمات، لافتًا إلى أن الهدف النهائى الذى نريد الوصول إليه هو أن تسير كافة الأمور بدون استخدام ورقى.

وأضاف أنه من المتوقع إطلاق منظومة البيانات الجديدة للهيئة بداية من شهر أكتوبر القادم متضمنة منصة إلكترونية، تقدم الخدمة للمواطن بدون الحاجة إلى الحضور مكاتب التأمينات، وذلك من أجل رفع المعاناة عن المواطن فى التعامل مع التأمينات الاجتماعية.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن خطة التطوير الشامل تتضمن أيضًا تطوير مكاتب التأمين الاجتماعى بجانب رفع كفاءة الموظفين من خلال تدريبهم على نظام الحاسب الآلى الجديد.