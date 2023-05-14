السيسى يشيد بزراعة القمح فى وادى الشيح: مشروع صعب

جدة - نرمين السيد - وخلال عرض المهندس محمد جمال غريب، حول الجهود المبذولة لإنتاج القمح، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى سؤلا له: عملتوا إيه؟

وبيّن "غريب" أن الزراعة فى تلك المنطقة تحديدا كانت تحديًا كبيرا، إلا أن دعم القيادة السياسية، وجهاز المشروعات الوطنية، ساعد فى التغلب على الصعاب، وتم إنشاء أحدث شبكات الرى، ووضع أجهزة حساسات مياه، ورفع كفاءة الاستخدام.

وتابع الرئيس: "بسأل علشان اللى نجحوا فى زرعة 10 آلاف فدان فى وداى الشيح مستثمر مصرى هو اللى دخل بتقينة مختلفة، أهنئكم لأن الدلالة دائما فى الإرادة والإصرار، والعلم يخدم على أمور قد لا تكون يراها كثرين".

وأردف: "المزرعة دى فى أسيوط كانت الإجراءات مش قادرة تنجح الفكرة مستمثر جه وقال أنا هزرعها.. كملوا لأن دى فرصة عمل لشبانا فى أسيوط أن يكون فى أراضى تضاف للعمل".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إلى مقر افتتاح موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل بشرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد، ويفتتح الرئيس مصنعا لإنتاج البطاطس نصف المقلية.

ويعد مشروع شرق العوينات ثانى أكبر مشروع زراعى عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان وتقع منطقة شرق العوينات فى الجزء الجنوبى الغربى لمصر على بعد 365 كم جنوب واحة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد على بعد 500 كيلومتر من بحيرة ناصر حيث التربة الغنية والخالية من الملوثات، ما يجعلها مثالية، وتبلغ مساحتها 528 ألف فدان مقسمة إلى قطع نصفها موزع على شركات زراعية تنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويا.