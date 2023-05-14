القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى كليتى القادة والطب

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واستقبلت كلية القادة والأركان وفداً من أعضاء التمثيل العسكرى، تضمنت الزيارة عرض فيلم تسجيلى عن الكلية ودورها والمهام التى تقوم بها والدورات التى تقدمها للدارسين.
وتفقد الوفد عدداً من المنشآت والقاعات الدراسية بالكلية والتى تعتمد على أحدث وسائل ونظم التعليم الحديثة بما يمكن الدارسين من تحقيق أقصى درجات الاستفادة خلال فترة دراستهم بالكلية.
كما زار أعضاء الوفد كلية الطب للقوات المسلحة شاهدوا خلالها فيلماً تسجيلياً عن منظومة العمل داخل الكلية وما تتضمنه من منشآت تعليمية تعتمد على أحدث النظم التعليمية، أتبع ذلك زيارة الوفد لمستشفى كلية الطب للقوات المسلحة لعلاج المدنيين بما تحويه من أقسام وتخصصات وأجهزة ومعدات طبية ذات المواصفات العالمية لتوفير أوجه الرعاية الفائقة للمرضى.
وفى ختام الزيارتين أعرب أعضاء الوفد عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة ممثلة فى جهاز الملحقين الحربيين لتنظيم تلك الزيارات التى تهدف إلى زيادة المعرفة والوعى لديهم بقدرات وإمكانيات القوات المسلحة بما يمكنها من دعم ركائز الأمن القومى، مؤكدين أهمية تلك الزيارات لتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون مع كافة المؤسسات العسكرية.
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