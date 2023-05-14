عاجل.. السيسى: أمام رجال الأعمال فرصة للاستثمار بشرط المحافظة على الأراضى

جدة - نرمين السيد - وأوضح السيسى، خلال افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس فى شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، أن الدولة بحاجة إلى كثافة سكانية من الدلتا والصعيد للوصول إلى المشروعات من أجل العمل، معقبا: "رجال الأعمال والمستثمرين لديهم الفرصة للاستثمار بشروط بإن حجم الأراضى يجب احترامها".

ويعد مشروع شرق العوينات ثانى أكبر مشروع زراعى عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان وتقع منطقة شرق العوينات فى الجزء الجنوبى الغربى لمصر على بعد 365 كم جنوب واحة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد على بعد 500 كيلومتر من بحيرة ناصر حيث التربة الغنية والخالية من الملوثات، ما يجعلها مثالية، وتبلغ مساحتها 528 ألف فدان مقسمة إلى قطع نصفها موزع على شركات زراعية تنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويا.