الاستصلاح والمقاولات الوطنيتان تحصلان على شهادتين من جينيس للأرقام القياسية

جدة - نرمين السيد - كما حصلت الشركة الوطنية للمقاولات، على شهادة جينيس عن أكبر حوض سحب فى العالم، لرى 30 ألف فدان.

جاء ذلك خلال افتتاح موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل بشرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد.

ويعد مشروع شرق العوينات ثانى أكبر مشروع زراعى عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان وتقع منطقة شرق العوينات فى الجزء الجنوبى الغربى لمصر على بعد 365 كم جنوب واحة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد على بعد 500 كيلومتر من بحيرة ناصر حيث التربة الغنية والخالية من الملوثات، ما يجعلها مثالية، وتبلغ مساحتها 528 ألف فدان مقسمة إلى قطع نصفها موزع على شركات زراعية تنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويا.