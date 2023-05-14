عاجل.. السيسى: يجب التعامل مع مخزون مياه شرق العوينات طبقا لمعايير الترشيد

جدة - نرمين السيد - شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على التعامل مع مخزون المياه بشرق العوينات فى الرى طبقا للمعايير التى تحافظ على المخزون لأطول فترة ممكنة، واستخدام المياه بشكل رشيد دون هدر.





وأوضح السيسى، خلال افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس فى شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، أن محطة المياه فى توشكى أنشأت فى 1986 من أجل إخراج حجم معين من المياه وسيتم الاستفادة القصوى منه فى الزراعة، معقبا: "نظم الرى الحديثة يجب أن يتم العمل بها". يعد مشروع شرق العوينات ثانى أكبر مشروع زراعى عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان، وتقع منطقة شرق العوينات فى الجزء الجنوبى الغربى لمصر على بعد 365 كم جنوب واحة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد على بعد 500 كيلومتر من بحيرة ناصر حيث التربة الغنية والخالية من الملوثات؛ ما يجعلها مثالية، وتبلغ مساحتها 528 ألف فدان مقسمة إلى قطع نصفها موزعة على شركات زراعية تنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويا.

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