القوى العاملة بالنواب: توجيهات رئاسية بتحسين أوضاع العمال وحمايتهم

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد الفضيل، خلال لقاء وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مع الدكتور طارق رحمى، محافظة الغربية، بديوان عام المحافظة، اليوم، أن الدولة تشجع القطاع الخاص الذى يضم قطاع عريض من العاملين، وتحرص على دعم العاملين فيه.

وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك أساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى وفى عملية التنمية، مؤكدا أن الدولة تحرص على دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته معها من أجل زيادة الإنتاج.

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعمال أمر مهم حرصا على زيادة الإنتاج، وقال إن العمال طرف أساسى فى عملية التنمية والإنتاج.

وأكد عبدالفضيل أن قانون العمل الجديد سيراعى التوازن بين جميع أطراف علمية الإنتاج، وذلك ما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تأكيده خلال احتفالية عيد العمال، حيث أحال الرئيس مشروع قانون العمل إلى الحوار الوطنى لعرضه للمناقشة والحوار بشأنه والاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف من نقابات ومنظمات عمالية وأصحاب الأعمال والعمال والخبراء والمتخصصين، سعياً للوصول إلى مشروع قانون متوازن يحقق المصلحة العامة والتوازن بين حقوق الطرفين صاحب العمل والعامل.

وأشاد رئيس اللجنة بالقرارات الحكيمة للقيادة السياسية والتى من شأنها زيادة الإنتاج المحلى والحد من الاستيراد وتشجيع التصدير، فيما تناول اللقاء الحديث عن أهم الصعوبات والمشاكل التى تواجه العاملين بالمحافظة وكيفية تذليلها والسعى إلى حلها.

من جانبه، تطرق الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، فى حديثه إلى مشاريع استثمارية بالمحافظة سيتم طرحها قريباً بالتعاون مع وزارة الرى لاستغلال الأراضى غير المستغلة التابعة لوزارة الرى.

كما تحدث المحافظ عن ضرورة تعيين أوائل الخريجيين لما يتميزون به من خبرة وقدرات على التعامل وفق التطور والتكنولوجيا الحالية، مشيراً إلى أن هناك عجز فى المهندسين فى الأحياء والإدارة المحلية بالمحافظة.

فيما تحدث النواب عن تعيين نسبة الـ 5% من ذوى الهمم، وأكد المحافظ أن المحافظة ملتزمة بتعيين النسبة بناء على الترشيحات التى يقدمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأوضح رئيس اللجنة، أن دستور 2014 وقانون الخدمة المدنية حددا شكل الوظيفة العامة وعلى الجميع أن يقدم على بوابة الحكومة الإلكترونية وفقًا للتخصصات المطلوبة، ويتم فحص واختيار المناسب للوظيفة، كما أكد على ضرورة دعم مديريات القوى العاملة مما يدعم القطاع الخاص ويدعم العامل البسيط.

كما استمع وفد اللجنة لشرح مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة وطلباته لدعم مديرية القوى العاملة والعاملين، وضرورة توفير السلامة والصحة المهنية، وإعادة النظر فى العقوبات المطبقة على أصحاب الأعمال خاصة السالبة للحرية.

وتحدث النواب عن ضرورة توفير المظلة التأمينية والرعاية الصحية وكل سبل الراحة للعاملين وضمان كافة حقوقهم مما يشجعهم على الاستمرار فى العمل وزيادة الإنتاج.

وشهد اللقاء تكريم الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، لوفد لجنة القوى العاملة، وأهدى درع المحافظة للنائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة.

وتأتى زيارة لجنة القوى العاملة لمحافظة الغربية فى ضوء طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بلال البرلسى بشأن عدم التسوية الإدارية لموظفى شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة.

ويترأس وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الذى يزور محافظة الغربية، النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، ويضم الوفد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، والنائبة إحسان شوقى، عضو اللجنة، ومن أمانة اللجنة، رانيا فايز، أمين لجنة القوى العاملة، ويوسف مكادى، بالإضافة إلى خالد الشورى من العلاقات العامة بالمجلس.