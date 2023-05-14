أكبر حوض سحب مياه ومزرعة نخيل.. جينيس تهنئ مصر: نتمنى لكم المزيد

جدة - نرمين السيد - قالت كنزى عماد، محكم رسمى معتمد لدى جينيس، إنه لشرف مشاركتها فى افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس فى شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأوضحت كنزى عماد: "يسعدنى أن أقول أن كل الشروط والإشادات تم اتباعها، ونيابة عن جينيس أود على أهنئكم على الإنجاز الرائع، وأعلن رسميا أنكم حققتم أكبر حوض سحب مياه بأكبر مخزون من المياه فى العالم، وحققتم أكبر مزرعة نخيل فى العالم بمساحة 132 كم".

وتابعت: "أهنئكم وأتمنى منكم المزيد من الإنجازات فى المستقبل".

وحصلت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، على شهادة جينيس للأرقام القياسية، بعد زراعة 1.5 مليون نخلة وحوالى 50 صنفا من التمور وهو أمر غير مسبوق عالميا.

كما حصلت الشركة الوطنية للمقاولات، على شهادة جينيس عن أكبر حوض سحب فى العالم، لرى 30 ألف فدان.

ويعد مشروع شرق العوينات ثانى أكبر مشروع زراعى عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان وتقع منطقة شرق العوينات فى الجزء الجنوبى الغربى لمصر على بعد 365 كم جنوب واحة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد على بعد 500 كيلومتر من بحيرة ناصر حيث التربة الغنية والخالية من الملوثات، ما يجعلها مثالية، وتبلغ مساحتها 528 ألف فدان مقسمة إلى قطع نصفها موزع على شركات زراعية تنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويا.