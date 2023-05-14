الرئيس السيسي: عملنا المشوار الأصعب.. ووفرنا فرص عمل لمليون فدان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 مايو 2023 12:34 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تسعي لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، متابعا: "إزاي نعمل ونجذب مستثمرين للمشروعات دي، وعلشان الكثافة السكانية تستفيد من الشغل اللى موجود ده، عملنا المشوار الأصعب.. بقينا قادرين على توفير فرص عمل لمليون فدان.. من خلال التصنيع الزراعي.. وأتصور العدد يزيد أكثر من كده".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس: "حريصون كدولة على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية.. عندنا 400 متر مكعب خشب طبقا للمواصفات الأوروبية.. السوق المصري محتاج منها خلال شغله.. وعملنا عليها لأكثر من عامين ونصف شغالين عليه في دراسات.. جريد النخل تم دراسته، ثم تم إجراء التجارب وصولا إلى المواصفة المقبولة، دي هتكون للاستفادة منها في مدينة توشكي، لما بنتكلم عن المدينة السكانية من 7 سنوات".